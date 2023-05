Monheim BSM: Neue Fahrpläne und neue Namen

Die Bahnen der Stadt Monheim weisen darauf hin, dass es in einigen ÖPNV-Apps während der Übergangsphase unterschiedliche Angaben geben kann. Wichtigster Tipp für Fahrgäste: Sollten bei der digitalen Fahrplanauskunft im DB Navigator die neuen Haltestellennamen noch nicht angezeigt werden, versucht man es am besten zunächst noch mit der alten Haltestellen-Bezeichnung. In Kürze sollte dann alle up to date sein. Immer aktuelle Infos gibt‘s auf http://www.bahnen-monheim.de.