Monheimer Sportausschuss Breite Zustimmung für Sportzentrum in Baumberg

Bei Großprojekten weht der Peto-Mehrheitsfraktion und der Monheimer Verwaltung in den Ratsgremien oft heftiger Wind von der Opposition entgegen. Auch wenn das naturgemäß am Abstimmungsergebnis wenig ändert. Im Sportausschuss am Mittwochabend fiel der Baubeschlusss für das rund 22,6 Millionen Euro teure und repräsentative Sportzentrum am Kielsgraben jedoch einstimmig aus. Angela Linhart (CDU) beispielsweise sagte: „Im Gegensatz zu anderen Großprojekten halten wir es für maßstäblich und stimmen zu.“