Wieder Brandstiftung in Monheim : Brandstiftung: Fahrrad brennt

Monheim Nach dem Einsatz in der Nacht zu Mittwoch – da brannten zwei Autos auf einem Supermarkt-Parkplatz – hat die Feuerwehr nun auch ein brennendes Damenfahrrad im Berliner Viertel gelöscht.

(og) In der Nacht zu Mittwoch hat die Feuerwehr zwei brennende Autos im Berliner Viertel gelöscht. Am Mittwochabend brennt ein Fahrrad an der Lichtenberger Straße. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Anwohner gegen 21.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die löscht das kleinere Feuer, bevor es andere Räder beschädigen kann. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde das Fahrrad mutwillig am Hinterreifen in Brand gesetzt. Auch der Fahrradkorb brannte. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02173 9594-6350 entgegen.