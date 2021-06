Berliner Viertel : Kia brennt: Polizei vermutet Brandstiftung

Monheim Das Berliner Viertel war offenbar erneut Tatort einer Brandlegung: ein Auto brannte, zwei weitere wurden durch die Hitze beschädigt.

(elm) In der Nacht zu Dienstag hat im Berliner Viertel in Monheim ein Kia Sportage gebrannt. Bei dem Feuer wurden auch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die neben dem Auto an der Tempelhofer Straßegeparkt waren. Gegen 1.45 Uhr riefen gleich mehrere Anwohner bei der Feuerwehr an, um ein brennendes Auto zu melden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Die Polizei leitete erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache ein. Der komplette Motorraum des Kia war ausgebrannt. Außerdem war der Innenraum beschädigt. Auch bei einem Mercedes C 200 und einem Audi Q3 waren durch die Hitze Fahrzeugteile geschmolzen. Obwohl ein technischer Defekt nicht gänzlich ausgeschlossen werden könne, geht die Polizei von einem vorsätzlich gelegten Brand aus. Daher wurde der Wagen für weitere kriminaltechnische Untersuchungen sichergestellt. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter Telefon 9594-6350.