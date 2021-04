Parkplatz an der Kita Linzer Straße : Brandstifter zündet in Baumberg auf Parkplatz VW an

Brandstifter zündet in Baumberg auf Parkplatz VW an

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Brandstifter, der in der Nacht zu Freitag in Baumberg einen grauen VW Golf angezündet und zwei weitere Autos beschädigt haben soll. Gegen 1.30 Uhr stand der Golf auf dem Parkplatz vor der Kindertagesstätte Linzer Straße in Flammen und wurde komplett zerstört. Ein daneben geparkter blauer Ford Fiesta und ein grauer Toyota RAV4 wurden durch die starke Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, berichtet ein Polizeisprecher, der den Gesamtschaden auf einen fünfstelligen Betrag schätzt.