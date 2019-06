Monheim : Brandstifter zünden in zwei Häusern Kinderwagen an

Brandstifter zünden in zwei Häusern Kinderwagen an

MONHEIM Erneut haben Unbekannte in Häusern an der Schöneberger Straße Brände gelegt. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei war die Feuerwehr am Samstag um 1.21 Uhr wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Im Erdgeschoss im Treppenhaus hatte jemand einen Kinderwagen angezündet, der vollständig ausbrannte. Durch Hitze und Ruß wurde der Hausflur in Mitleidenschaft gezogen. Noch während der Löscharbeiten wurde im Nachbarhaus ein weiterer Brandherd festgestellt. Offensichtlich hatte jemand laut Polizei auch dort versucht, einen Kinderwagen im Treppenhaus in Brand zu setzen. Trotz vieler Polizisten verlief die Fahndung bisher ergebnislos. Die Feuerwehren Monheim und Langenfeld waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz. Der Berliner Ring wurde während des nächtlichen Einsatzes zeitweise gesperrt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. Die Schadenshöhe lässt sich laut Polizei noch nicht beziffern. Die Kriminalpolizei in Mettmann übernahm die weiteren Ermittlungen.