Monheim : Vorsätzlich Brand in Keller eines Wohnhauses gelegt

Bevor die Feuerwehr den Brand im Keller löschte, wurde das Mehrfamilienhaus vollständig geräumt. Foto: Patrick Schüller

Monheim Die Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Schöneberger Straße wurden evakuiert. Laut Kripo handelte es sich bei dem Feuer um Brandstiftung. Ein Teil der Elektroinstallation wurde beschädigt.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

(elm) Brandstiftung war mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache für einen Kellerbrand, der am Dienstagmorgen, 2.23 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Viertel ausgebrochen ist. Dies teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann am Dienstagmittag mit.

Bewohner des dreistöckigen Gebäudes an der Schöneberger Straße hatten in der Nacht Brandgeruch wahrgenommen und – als sie der Ursache auf den Grund gingen – Rauch entdeckt, der aus dem Gemeinschaftskeller drang. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass alle Hausbewohner geweckt und über sichere Fluchtwege aus dem Gebäude geführt wurden.

Die Angehörigen der Feuerwehr konnten sehr schnell den Brand in einem Kellerverschlag des Gebäudes lokalisieren und löschen, heißt es in der Pressemitteilung der Poizei. Sie verhinderten so eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Feuers. Allerdings war bereits die im Keller verlegte Elektroinstallationen von dem Feuer beschädigt worden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, wurde der Brandort von der Polizei beschlagnahmt. Bevor alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, belüftete die Feuerwehr das Gebäude. Im Lauf des Tages wurde der Kellerverschlag von Ermittlern des Kommissariats 11 in Mettmann genauer untersucht. Dabei kamen die Brandexperten zu dem Ergebnis, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch vorsätzliche Brandstiftung entstanden war. Die Polizei hat jedoch noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter, heißt es aus der Pressestelle. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Brandexperten auf etwa 10.000 Euro.