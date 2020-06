Monheim : Verschläge in Keller eines Mehrfamilienhauses brennen

An der Brandenburger Allee brannte es in demselben Haus gleich zweimal. Foto: dpa/Marcel Kusch

Monheim In einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee im Berliner Viertel in Monheim brannte es gleich zweimal in kurzer Abfolge. Die Polizei geht im ersten Fall von Brandstiftung aus.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

(elm) Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend Beobachtungen bezüglich eines Brandes in einem Mehrfamilienhauses an der Brandenburger Allee 2 in Monheim gemacht haben.

Gegen 21 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in dem Keller des Hochhauses im Berliner Viertel gerufen worden. Als die Beamten der Polizei vor Ort eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Rund um das Hochhaus hatte sich eine große Gruppe Schaulustiger versammelt, um den Einsatz zu beobachten. Nach Polizeiangaben konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Kein Mensch wurde verletzt. Allerdings entstand bei dem Brand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, weil mehrere mit Holz verkleidete oder durch Holzbretter voneinander getrennte Kellerverschläge ausbrannten. Da sich bisher keine Hinweise auf eine technische Ursache ergeben haben, geht die Polizei bei ihren Ermittlungen dem Verdacht nach, dass das Feuer möglicherweise vorsätzlich gelegt wurde.

Nur wenige Stunden später, in der Nacht zu Samstag, gegen 1 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei erneut zu dem Hochhaus an der Brandenburger Allee gerufen – diesmal brannte es im Treppenhaus. Ein Klingeltrafo auf einem Verteilerkasten hatte Feuer gefangen. Dabei entstand laut Polizei jedoch kein nennenswerter Schaden, die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen können. Bei der Ursache dieses Brandes geht die Polizei nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt aus. Möglicherweise sei dieser durch das Feuer nur wenige Stunden zuvor verursacht worden.

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitagabend verdächtige Beobachtungen an dem Haus an der Brandenburger Allee gemacht oder weiß, wer sich kurz vor dem Ausbruch des Feuers in dem Keller des Hauses mit der Hausnummer 2 aufgehalten hat?