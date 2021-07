Feuerwehreinsatz Berliner Viertel : Menschen riefen an Fenstern um Hilfe

Monheim Bei einem Brand am späten Samstagabend rettete die Feuerwehr 18 Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus an der Friedenauer Straße. Viele Bewohner mussten zu Bekannten oder in ein Hotel umquartiert werden.

(elm) Die Monheimer Feuerwehr hat bei einem Einsatz am späten Samstagabend 18 Menschen und einen Hund aus einem brennenden Mehrfamilienhaus an der Friedenauer Straße gerettet. Nachbarn hatten der Feuerwehr gegen 23 Uhr Brandgeruch und ausgelöste Rauchwarnmelder gemeldet. Glücklicherweise hatten es die Mannen der Hauptamtlichen Wache, die in der gleichen Straße bereits zur Personenrettung im Einsatz waren, nur wenige Meter bis zur Einsatzstelle. Denn in dem Gebäude spielten sich dramatische Szenene ab: Als die Drehleiter eintraf, riefen bereits etliche Menschen aus mehreren Geschossen an Fenstern und Balkonen um Hilfe, berichtet Wachleiter Torsten Schlender. Auf der Gebäuderückseite stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss vollends in Flammen, sie drohten auf das nächste Geschoss überzugreifen. Die Feuerwehr stellte sofort ihre Drehleiter in Position, um mit der Rettung der gefährdeten Menschen zu starten und begann parallel dazu, den Brand im Gebäudeinneren über das Treppenhaus zu bekämpfen. „Die Lage war äußerst dramatisch und sehr dynamisch. Wir haben auch ein Sprungpolster aufgestellt, da wir nicht ausschließen konnten, dass vom Rauch bedrohte Menschen in die Tiefe springen. Andere meldeten sich per Telefon, dass sie vom Rauch in ihren Wohnungen eingeschlossen seien“, so Schlender.