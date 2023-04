Monheim Brainstorm und Rage geben Konzert

Rage ist eine Power-Metal-Band aus Herne. 1992 gelang der internationale Durchbruch mit dem siebten Album „Trapped!”. Brainstorm kommen aus Gerstetten in Baden-Württemberg und sind seit mehr als 15 Jahren in ganz Europa unterwegs. Mit ihren aktuellen Alben gingen beide Bands 2022 auf große Brainrage-Tour. Wegen des großen Erfolgs legen sie in diesem Jahr einige Termine nach. Nach Monheim kommen die Metal-Bands auf Einladung der Formation Rigorious, die aus Mitgliedern verschiedener Monheimer Bands besteht. Die fünf Musiker arbeiten schon an ihrem zweiten Album. „Das ist jetzt schon der zweite Anlauf für ein Konzert mit Rage“, berichtet Gitarrist Christopher Bienert-Blankenaufulland. Neben der Pandemie hatte bisher auch der Umbau des Sojus 7 das Vorhaben erschwert.