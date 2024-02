Katholiken in Monheim Bosbach: „Demokratie lebt vom Mitmachen“

Wenn er spricht, erscheinen die Menschen zahlreich. So auch jetzt im Monheimer Pfarrer-Franz-Boehm Haus. Wolfgang Bosbach (CDU) war zu Gast und referierte zum Thema „neues Jahr, alte Probleme“ und legte in diesem Zuge seine Sichtweise auf aktuelle politische und gesellschaftliche Herausforderungen des Landes dar. Organisiert wurde die Veranstaltung vom KKV-Monheim, Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung.