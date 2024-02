Polit-Promis in Monheim Die Fastenzeit beginnt politisch

Die Fastenzeit beginnt traditionell politisch, und so lassen sich zwei ehedem einflussreiche Bundestagsabgeordnete in Monheim blicken. Zum Politischen Aschermittwoch der Monheimer FDP kommt der Bundesvorsitzende der Liberalen Senioren, Detlef Parr, ins Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8. Weiterer Hauptredner ist der FDP-Kreisvorsitzende und Landeschef der Jungen Liberalen, Alexander Steffen. Beginn ist um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Second Hand“. Der Eintritt ist frei. Zur Auswahl für den Gaumen stehen Heringsstipp mit Pellkartoffeln und Leberkäs mit Kartoffelpüree und Sauerkraut (je 14,50 Euro; Buchung unter Telefon 0157 73781077 oder events@fdp-monheim.de). Tags darauf, am Donnerstag, 15. Februar, 19.30 Uhr, kommt dann Wolfgang Bosbach ins Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a. Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete spricht auf Einladung des Monheimer KKV – Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung. Sein Thema: „Neues Jahr, alte Probleme!?“. Der Eintritt ist frei.