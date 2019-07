Entschärfer im Einsatz : Bombenfund in Monheim: Shuttlebusse für Evakuierung im Einsatz

Der Rathausplatz ist ab dem Monheimer Tor gesperrt. Foto: Rheinische Post/Heike Schoog (og)

Monheim Die Aktion läuft am heutigen Mittwochnachmittag seit 15.30 Uhr. Die Weltkriegsbombe soll noch am Abend entschärft werden.

Bei Abrissarbeiten auf dem ehemaligen Krankenhausgelände an der Alten Schulstraße wurde am heutigen Mittwoch, 24. Juli, eine 125-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Seit 15.30 Uhr wird in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Betroffen sind nach Angaben der Stadt Monheim unter anderem auch das Rathaus und das Rathaus-Center. Darüber hinaus bitten Stadt, Polizei und Feuerwehr darum, in einem Radius von 500 Metern zudem Türen und Fenster zu schließen (siehe Karte).

In einem Radius von 300 Metern (dunkler Bereich) wird ab 15.30 Uhr evakuiert. In dem helleren Rotbereich werden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen und das Gebäude nicht mehr zu verlassen. Foto: RP/Stadt Monheim

Betroffene Anwohner, die nicht wussten wohin, konnten Ausweichmöglichkeiten in der Aula am Berliner Ring oder in der Mensa der dortigen Sekundarschule (Eingang Heerweg) in Anspruch nehmen. Dort stehen auch gekühlte Getränke bereit. Zu den Evakuierungsorten während der Bombenentschärfung gibt es Shuttle-Busse.

Auch der Busbahnhof ist auf unbestimmte Zeit gesperrt, ebenso Krischerstraße und Opladener Straße.

Für die Linien 777, 788, 789, 790, 791 und SB79 entfallen laut Busbetreiber BSM die Haltestellen Busbahnhof, Monheim Markt, Kulturzentrum und Sandberg. Die nächstgelegene Haltestelle ist Mona Mare.

Die Linie 233 endet an der Haltestelle Kulturzentrum und fährt dort auch wieder Richtung Leverkusen ab. Fahrgäste, die weiter Richtung Monheim fahren wollen, möchten wir bitten, auf die Linien 790, 791, 788, 789 und SB79 umzusteigen.

Es kann bis auf Weiteres zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

„Zwei Drittel des Gebiets“, so sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann als Einsatzleiter gegen 17 Uhr, „sind evakuiert.“ Es wird wohl noch eine Stunde dauern. Mitarbeiter des Ordnungsdiensts gehen an allen Haustüren vorbei und klingeln, um zu sehen, ob noch jemand da ist. Gestern hatten Experten des Kampfmittelräumdiensts die Baustelle Krankenhaus untersucht und drei Verdachtspunkte gefunden. Bei der näheren Überprüfung am Mittwoch wurde die Bombe entdeckt.

Um 17.20 Uhr ist noch kein einziger der insgesamt zwölf Evakuierungsbezirke als menschenleer gemeldet. Christiane Schärfke vom städtischen Ordnungsamt meint, dass es noch mindestens eine Stunde dauern wird, bevor dann tatsächlich die Bombe entschärft werden kann.