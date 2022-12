Blitzer in Monheim 85 Prozent fahren schneller als 30

2020 bei einer verdeckten Verkehrsszählung ist die Krischerstraße aufgefallen. 85 Prozent der Autofahrer sind in der Tempo-30-Zone zu schnell gefahren, nämlich im Schnitt 42 km/h. „Die höchste Geschwindigkeit, die dort gemessen wurde waren 105 Kilometer in der Stunde“, so Schlösser. Damit galt die Stelle, die direkt an der Lottenschule liegt, als Hotspot.