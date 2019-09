Monheim : Bläserkreis spielt in Paris für Notre Dame

Bläserkreis spielt in Paris für Notre Dame

Setzt sich für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in Paris ein: der Bläserkreis der evangelischen Gemeinde. Foto: RP/Verein

Monheim Monheimer können dem besonderen Konzert vorab in der Altstadtkirche lauschen.

(og) Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Bourg-la-Reine ist der Monheimer Bläserkreis mit seinem Leiter Matthias Standfest eingeladen, in Frankreich aufzutreten. Die Bläser der evangelischen Kirchengemeinde wirken Mitte September bei einem Hochamt in Bourg-la-Reine mit, geben dort ein Kirchenkonzert und haben einen Open-Air-Auftritt in Paris zugunsten der Wiederaufbaus der Kathedrale Notre Dame.