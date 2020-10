Monheim : Bio-Station von UNO ausgezeichnet

Monheim Das Projekt „Ehrenamt im Naturschutz stärken“ dient dem Schutz der Artenvielfalt. Die Ehrenamtlichen helfen bei praktischen Naturschutzmaßnahmen, Kartierungsarbeiten und bei der Umweltbildung.

Mit dem Projekt „Ehrenamt im Naturschutz stärken“ bildet die Biostation Naturinteressierte zu ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuern aus. Die Ehrenamtlichen helfen bei praktischen Naturschutzmaßnahmen, Kartierungsarbeiten und bei der Umweltbildung. Sie würden so direkt für den Erhalt biologischer Vielfalt sensibilisiert, heißt es in der Begründung. Die Ausbildung umfasst vier Module, in denen die nötigen ökologischen, rechtlichen, und politischen Grundlagen sowie Artenkenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt werden. Zusätzlich setzen die Teilnehmer ein individuelles Projekt zu einem selbstgewählten Thema um. Eine Webseite und Kooperationen mit NABU und BUND erhöhen die Multiplikationswirkung.