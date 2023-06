Saison-Endspurt in Baumberg Spargel für 3 Euro das Kilo

Wer gern Spargel isst, der kann zum Endspurt der Spargelsaison ein Schnäppchen machen: Gut eine Woche vor dem traditionellen Ende der Spargelernte am Johannistag, 24. Juni, wirft der Baumberger Landwirt Robert Bossmann das Stangengemüse für drei Euro das Kilo auf den Markt. Die unsortierten Stangen zum Sonderpreis gibt es am Neuverser Hof in Baumberg (Nähe Europaallee) und an seinen 17 Verkaufsständen (Erdbeer-Pavillons) in Monheim, Langenfeld (Berghausener Blumentopf) und Umgebung.