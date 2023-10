Für Kitas in Monheim und andere Einrichtungen Stadt bietet Kombi-Ausbildung für Erzieher an

„Bei mir sieht es so aus, dass ich jede Woche zweieinhalb Tage in der Kita arbeite und dieselbe Zeit in der Berufsschule bin“, berichtet Katja Dallmer-Zerbe. Der Vorteil in ihren Augen: „Ich kann Vertrauen bei den Kindern aufbauen und intensiver in die Arbeitsabläufe eingebunden werden.“ Ein weiterer Pluspunkt: Alle drei Lehrjahre werden vergütet.