Kompromiss zwischen Alt und Kölsch : Költ-Bier tourt mit Mini-Brauhaus

Ein Bier im Kornfeld: Die mit ihrem Vertrieb in Monheim ansässigen Költ-Gründer touren jetzt in dem nach ihren Worten „kleinsten Brauhaus der Welt“. Foto: Költ

Monheim Die Macher des als verbindendes Bier zwischen Alt und Kölsch gedachten und vor zwei Jahren in Monheim erstmals gebrauten Költ machen mal wieder sehr pfiffig auf ihr Obergäriges aufmerksam. „Während corona-bedingt alle Menschen auf Abstand gehen, haben wir jetzt das kleinste Brauhaus der Welt“, sagt Hans Berlin, einer der beiden Költ-Gründer.

Költ war in der anfänglichen Testphase ab Altweiber 2018 in der Monheimer Biermanufactur gebraut worden. Es soll laut Berlin und Mitgründer Matthias Ross der perfekte Kompromiss für alle sein, die beide Biersorten mögen. „Endlich ein Bier für alle im Rheinland“, bewerben die Schöpfer ihre Misch-Kreation, die bereits eine feste Fan-Gemeinde hat. Der Vertrieb ist immer noch in Monheim an der Niederstraße, gebraut und abgefüllt wird Költ aber mittlerweile in Krefeld.