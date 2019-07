O je : Monheimer Bibliotheksleiterin kündigt nach wenigen Tagen

Schnee von gestern: Diana Baur (links) wurde Anfang Juni vom Sonja Baumhauer, Leiterin des Bereichs Bildung und Kultur, an ihrem neuen Arbeitsplatz begrüßt. Foto: RP/Stadt Monheim

Monheim Streit habe es keinen gegeben, heißt es. „Die war nett.“

Sonja Baumhauer, Monheims Bildungs- und Kulturbereichsleiterin, bestätigt, dass Diana Baur gekündigt habe, „ohne Angabe von Gründen.“ Auch sie ist ratlos und muss die Stelle jetzt neu ausschreiben lassen: „Ich habe gestern mit der Personalabteilung besprochen, dass wir die Stelle zur Not auch in Form von zwei halben Stellen vergeben. Dann muss der eine Bewerber Diplombibliothekar, der andere Medienpädagoge sein“. Baur hatte beide Eigenschaften in sich vereint und sei vollzeitbeschäftigt gewesen. Sie sollte die Digitalisierung der Angebote noch weiter vorantreiben Schon jetzt gibt es kostenlose Internetplätze, einen zeitlich begrenzten Hotspot und betreute Gaming-Angebote für Kinder.