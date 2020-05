Konzept im Kulturausschuss vorgestellt : Bibliothek soll zum Lernort werden

Monheim Andreas Franke plant einen Makerspace und eine Bühne, die durch einen Vorhang schallisoliert werden kann. Insgesamt soll bei der Stadtbibliothek das 70er-Jahre-Design der Lounge fortgesetzt werden.

Die Zeiten, in denen der Leser in der Bibliothek durch stille Schluchten wandelte, links und rechts emporragende Bücherwände, sie sind vorbei. Die Stadtbibliothek soll ein Ort werden, an dem neben dem Lesen und Stöbern das Lernen und die Begegnung groß geschrieben werden. Am Dienstagabend stellte Andreas Franke im Kulturausschuss sein innenarchitektonisches Konzept vor, das das 70er-Jahre-Design der bereits fertiggestellten Lounge auf die übrigen Bibliotheksbereiche überträgt.