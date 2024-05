Integrationspreis Monheim 2024 Bewerbung um Integrationspreis läuft bis Ende Mai

Einen Bewerbungsbogen und die vom Stadtrat beschlossenen Richtlinien gibt es im Internet unter www.monheim.de/interkultur oder direkt im Rathaus. Fragen beantwortet Naziha Zauaghi unter Telefon 02173 951-3035 oder per E-Mail an integration@monheim.de. Nach dem Bewerbungsschluss wird sich eine Jury mit allen Einsendungen beschäftigen und entscheiden, wer den Integrationspreis 2024 erhält. „Wir freuen uns auf vielfältige, innovative Projekte, kreative, zukunftsweisende Ansätze und Maßnahmen, die nachhaltig in der Gesellschaft wirken und Monheim am Rhein immer mehr zu einer Stadt für alle machen“, sagt Zauaghi.