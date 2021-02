Unfall Monheim : Betrunkener Radler stürzt

Der Alkoholtest bei dem 57-jährigen Radler zeigte einen Wert von etwa einer Promille. Foto: RP/Polizei

Monheim Schwer gestürzt ist am Donnerstagabend am Kreisel Berghausener Straße in Baumberg ein 57-jähriger Radfahrer – mit reichlich Alkohol im Blut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken