Monheim Polizei : Betrunkener fährt zur Wache und gesteht

Die Polizei stellt eine Betrunkenen – auf der eigenen Wache. Foto: dpa/Carsten Rehder

Monheim (og) Die Polizei in Monheim hat am Donnerstag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Dazu mussten die Beamten noch nicht einmal ihre Wache verlassen, denn der 33-Jährige war selbst zur Polizei gefahren, um eine Aussage in einem ganz anderen Fall zu machen.