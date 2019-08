1,2 Promille : Betrunkener Autofahrer aus Monheim strandet in Oberberg

Monheim/Reichshof In Reichshof schlägt der 28-Jährige eine Haustürscheibe kaputt.

Diese Fahrt wird ein 28-jähriger Monheimer vermutlich nicht so schnell vergessen – hat sein ungeplanter Ausflug ins Oberbergische doch strafrechtliche Konsequenzen, wie die dortige Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wollte nach eigenen Angaben nach einer Feier von Köln ins benachbarte Leverkusen fahren. Dies allein war schon keine gute Idee: Ein Alkoholtest der Polizei ermittelte einen vorläufigen Wert von über 1,2 Promille, womit die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit bereits überschritten war. Doch der Weg nach Leverkusen war noch mit weiteren Schwierigkeiten verbunden, verfehlte der 28-Jährige doch den rechten Weg und strandete gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen, 16. August, mit leerem Tank im oberbergischen Reichshof. Als der hilfsbedürftige Monheimer an einem Wohnhaus sturmklingelte und so fest gegen die Türe schlug, dass eine der Glasscheiben zu Bruch ging, verständigten die Anwohner die Polizei. Seinen Führerschein ist er jetzt erst mal los.