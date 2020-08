In Baumberg aufgegriffen : Betrunkene Radfahrerin verletzt Polizistin

Monheim/Düsseldorf Später attackierte die 31-Jährige auch noch den Arzt, der ihr die Blutprobe entnehmen sollte.

Eine renitente betrunkene Radfahrerin aus Monheim hat den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht. Laut Polizei stoppten Beamte die 31-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 4.25 Uhr, als sie ohne Licht und in Schlangenlinien auf dem Urdenbacher Weg in Baumberg unterwegs war. Da sie den Alkoholtest verweigerte, sollte sie zur Polizeiwache Langenfeld gebracht werden. Während der Fahrt beleidigte die Monheimerin die Beamten und verletzte eine Polizistin (24) leicht am Finger, als diese ihr den Mund-Nasen-Schutz korrigieren wollte. Später attackierte sie auch noch den Arzt, der ihr die Blutprobe entnehmen sollte.