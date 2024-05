Kriminalität in Monheim Betrügerinnen stehlen 81-Jährigem Bargeld

Gegen 18 Uhr klingelten zwei Frauen an der Wohnungstür eines 81-Jährigen aus Monheim. Eine der Frauen gab an, schwanger zu sein und bat darum, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Hilfsbereit gewährte ihr der Senior Einlass in seine Wohnung. Erst nachdem die Frauen die Wohnräume wieder verlassen hatten, bemerkte er den Diebstahl von mehreren hundert Euro Bargeld aus der Küche. Der 81-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, die die Diebinnen trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Zentrum von Monheim nicht mehr antreffen konnten.