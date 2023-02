Monheim Betrüger stiehlt wertvollen Schmuck

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen. Das war geschehen: Gegen 14 Uhr klingelte ein Vertreter eines Staubsaugerherstellers an der Wohnungstür einer 72-Jährigen. Er bot an, den Staubsauger zu warten und verwickelte die Monheimerin während seiner Tätigkeit in ein Gespräch über ihren Schmuck. Als sie zunächst zögerlich, auf sein Drängen hin jedoch bereitwillig ihren Schmuck zur Ansicht vorlegte, täuschte dieser eine Kaufabsicht vor und bat einen angeblichen Mitarbeiter zusätzlich in die Wohnung der Monheimerin. Nachdem man einen möglichen Ankauf des Schmucks auf einen späteren Zeitpunkt vertagt hatte, verließ das Duo die Wohnung. Bei einer Nachschau stellte die Seniorin anschließend den Diebstahl ihres Schmucks im Wert von mehreren tausend Euro fest.