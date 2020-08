Polizei warnt : Betrüger linken Seniorin mit Rubbellos-Masche

MONHEIM Skrupellose Gauner erleichterten die Seniorin um mehrere tausend Euro. Ein aufmerksamer Taxifahrer rief bei der Zentrale an und der Schwindel flog auf.

(pc) Skrupellose Betrüger haben einer Seniorin (78) durch falsche Gewinnversprechen einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zugefügt. Erst als am Donnerstag ein Taxifahrer die Frau zu einem Geldinstitut bringen sollte, flog der Schwindel auf. Jetzt ermittelt die Polizei. Bereits vergangene Woche hatte eine unbekannte Person bei der Dame angerufen und behauptete, diese habe bei einem Gewinnspiel 85.500 Euro gewonnen. Um das Geld ausgezahlt zu bekommen, müsse sie Gutscheinkarten einlösen und die Codes telefonisch übermitteln. Über drei Tage schafften es die Betrüger so, die Frau mehrfach dazu zu bewegen, diese Rubbellose einzukaufen. Da ihr Girokonto aber am Donnerstag nicht mehr ausreichend gedeckt war, um weitere Gutscheinkarten zu kaufen, rief ihr der Anrufer ein Taxi, das die Seniorin zu ihrer Bank bringen sollte, um einen Kredit aufzunehmen.