Monheim : Stadt beteiligt sich an neuer Feuerwehrschule in Mettmann

Kürzlich wurde das Richtfest der neuen Kreisleitstelle gefeiert, die auch die Feuerwehrschule beherbergen soll. Foto: Kreis Mettmann

Monheim Neue Einrichtung soll vollständig über Gebühren finanziert werden. Für eine bessere Auslastung werden auch Plätze an Externe vergeben.

Die Stadt Monheim beteiligt sich zwar nicht an der Errichtung einer neuen Kreisleitstelle, gleichwohl ist sie sehr daran interessiert, Ausbildungsplätze in der neu zu gründenden Feuerwehrschule in Anspruch zu nehmen. Der Rat hat in seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien beschlossen, dass die Stadt eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den anderen kreisangehörigen Städten und dem Kreis Mettmann zur Gründung der Schule abschließen soll. „Hier laufen wir jedenfalls nicht Gefahr, dass allgemeine Kreisumlagemittel genutzt werden, um Leistungen für andere Kommunen mitzufinanzieren. Die Einrichtung soll vollständig gebührenfinanziert sein. Die Städte, die Plätze nutzen, müssen auch dafür bezahlen”, erklärte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Zumindest die Anschubfinanzierung in Höhe von 950.000 Euro aber soll aus liquiden Kreismitteln erfolgen, die Abschreibung dafür werde aber im Rahmen der Gebührenrechnung berücksichtigt, heißt es in der Ratsvorlage.

Der Ausbildungsbedarf der Stadt Monheim am Rhein beläuft sich jährlich auf zwei Lehrgangsplätze. In der Praxis sehe das so aus, dass jeweils zwei Schulungsgruppen über 18 Monate ausgebildet werden, so Zimmermann. Alle neun Monate starte ein neuer Lehrgang für manximal 30 Personen.

Schon 2016 hatte es Überlegungen gegeben, im Zusammenhang mit der in Mettmann errichteten neuen Kreisleitstelle und dem Feuerwehrübungszentrum eine eigene Feuerwehrschule zu gründen. Das war aber am fehlenden Bedarf gescheitert, es gab genügend Ausbildungsplätze in den Nachbarstädten. Inzwischen haben aber die Berufsfeuerwehren Köln und Düsseldorf sowie die Feuerwehren Velbert und Bergisch Gladbach mitgeteilt, dass sie künftig keine Ausbildungskapazitäten für Externe haben.

Die Finanzierung: Die Städte zahlen jährliche Grundbeträge als Vorauszahlungen, die auf die späteren Benutzungsgebühren anrechenbar sind. Sie belaufen sich auf 25 Prozent der Gesamtkosten und werden im Verhältnis zur Einwohnergröße erhoben. Die Stadt hat bereits ermittelt, dass die voraussichtlichen Gebühren im Rahmen der bisher auch extern finanzierten Lehrgangsgebühren liegen, sie sind bereits im Ausbildungsbudget der Stadt etatisiert. Damit die neue Feuerwehrschule auch ausgelastet ist, sollen Restplätze an externe Feuerwehren vergeben werden.