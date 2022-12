Mädchenschule Mundia Einstige Schülerin wird jetzt selber Lehrerin

Eine weitere Herausforderung ist der an der Schule vorbei fließende Bach, der während des Monsuns immer Hochwasser führt und die Schule an einigen Stellen unterspülen kann. „Das muss mit schwerem Gerät behoben werden, sonst drohen uns weitere Kosten“, so Fliescher. Diese Dinge sollen beim nächsten Besuch in Mundia in Angriff genommen werden.