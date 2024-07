Mondscheinkino Monheim Reggae-beschwingte Atmosphäre beim Auftakt, Gewitter bei Film zwei

Unter den Fans des Mega-Mondscheinkinos dominierte eindeutig der Aperol Spritz, so auch bei einem Freundeskreis aus Monheim Hilden und Düsseldorf. Bei der Entscheidung, an diesem Abend das Open-Air-Kino zu besuchen, spielten der Film sowie das Kinoerlebnis unter freiem Himmel an sich eine gleichrangige Rolle. „Bob Marley, der ist einfach Kult und wie sein Leben verfilmt wurde, das interessiert mich sehr“, sagte Bernd aus Monheim, dessen buntes Hawaii-Hemd zwar sommerlich wirkt, mit der Tradition der Karibik-Insel Jamaika aber eher weniger zu tun hat. Seine Frau Jutta schwärmte insbesondere für die Atmosphäre beim Kino unter freiem Himmel. „Ich bin Marley-Fan und ich war sogar bei einem seiner letzten Konzerte, die er beim WDR-Rockpalast damals in der Westfalenhalle Dortmund gegeben hat, bevor er dann 1981, ein Jahr später gestorben ist“, sagte Christiane, eine Freundin aus Düsseldorf-Garath. „Als Hildenerin bin ich schon manchmal sehr neidisch, was Monheim kulturell bietet“, erklärte Jutta, die mit ihrem Mann Dirk, der sich als weiteren Film eventuell „Back to Black“ über Amy Winehouse im Open-Air-Kino ansehen möchte, die Runde komplettiert. Als echter Fan gibt sich Reiner aus Monheim mit seinem Bob-Marley-T-Shirt zu erkennen. „Ich bin Reggae-Fan, auf jeden Fall, ich bin mit Bob Marley aufgewachsen, habe jedoch erst seit kürzerer Zeit wieder zu Reggae-Musik gefunden, denn unsere Tochter geht leidenschaftlich gern auf die Summer Jam Festivals am Fühlinger See, und da haben wir sie regelmäßig hingebracht und auch einiges von der Musik mitbekommen“, erklärte Reiner, der vor ewigen Zeiten der erste DJ im Haus der Jugend war. „One Love“ ist der Film, der uns am Programm am besten gefallen hat und die Atmosphäre ist einfach toll“, sagten Thomas und Thi, „Reggae und Sommer, das passt“.