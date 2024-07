Chaos bei Gänseliesellauf in Monheim „Da hat uns der Dienstleister im Stich gelassen“

Ein fehlgeleitetes Fahrrad in der Strecke, keine Siegerehrung für Kinder und ein vermeintliches Chaos im Start- und Zielbereich: An die 38. Auflage des Gänseliesellaufs dürfte sich der eine oder andere noch länger erinnern – und das nicht unbedingt im Positiven. Für die Veranstaltung, die Mitte Juni stattfand, war in diesem Jahr die Stadt verantwortlich. Die Sportgemeinschaft Monheim (SGM), die früher als Organisatorin an Bord war, übernahm diesmal nur die Schirmherrschaft. Angela Linhart (CDU) nahm das in der vergangenen Ratssitzung zum Anlass und konfrontierte Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) mit den Missständen bei der jüngsten Auflage der Veranstaltung.