Ab Freitag in Monheim Kreative erklären jungen Leuten ihren Job

Den Anfang macht am 25. August Carsten Heisterkamp, Designer für digitale Produkte, Creative Coder und Design-Dozent an der FH Düsseldorf. Am 29. September ist der Designer des Streetwear-Unternehmens „Live Fast Die Young“, Malte Kiel, zu Besuch. Am 27. Oktober gibt Sina Coirazza, Bekleidungstechnikerin, Künstlerin und Sängerin, Einblick in ihren Berufsalltag. Zum Abschluss, am 1. Dezember, taucht dann der Medienkünstler und Filmemacher Nikolai Meierjohann in die Welt der digitalen Kunst ein.