Monheim Fernwärme : Berliner Viertel noch auf Jahre an Fernwärme gebunden

Monheim Der Energieriese E.ON muss für die Verlegung der Leitung an der Oranienburger Straße aufkommen. Die Kosten werden in diesem Fall nicht auf Kunden umgelegt.

(elm) Wer muss eigentlich für die Verlegung der Fernwärmeleitung an der Oranienburger Straße aufkommen? Das wollte Josef Lambertz vom Verein Landschaftsschutz Monheim in der Fragestunde der jüngsten Ratssitzung wissen. Dem Bewohner des Musikantenviertels war wegen der Verlegung vor fünf Monaten kurzzeitig die Heizung abgestellt worden. „Muss das das Bauunternehmen Paeschke zahlen?“

Das Grundstück, das verwilderte Wäldchen, durch das die Leitung verlief, sei zwar in städtischem Besitz, es handele sich dabei aber nicht um eine öffentliche Verkehrsfläche, sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Dort seien Versorgungsträger berechtigt, ihre Leitungen zu verlegen und müssten dafür ein Konzessionsabgabe leisten. Normalerweise müsse die Stadt die Kosten tragen, wenn sie die Verlegung einer Leitung beantragt. Da aber die Leitung nicht grundbuchlich gesichert gewesen sei, werde die Fläche wie ein Privatgrundstück behandelt, deshalb müsse der Fernwärmebetrieb für die Kosten im oberen sechsstelligen Bereich aufkommen, so Zimmermann. „Dann müssen Sie das als Kunde mitbezahlen.“ Nach Auskunft des Betreibers, der E.ON Energy Solutions GmbH, sind die Kosten tatsächlich vom Unternehmen getragen worden. „Es ist aber nicht angedacht, die Kosten an die Kunden weiter zu geben“, sagt Tobias Muermann, Head of Communication.