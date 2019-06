Monheim : LEG baut Berliner Viertel aufwändig um

Monheim Insgesamt wurden in den Jahren 2016 bis 2019 52,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Gebäude gesteckt.

Jeder vierte Bewohner Monheims ist ein LEG-Mieter. 1900 der 2800 Wohnungen, die dem Düsseldorfer Unternehmen im Berliner Viertel gehören, werden seit 2016 modernisiert. „Allein 2019 investieren wir 30 Millionen Euro. Das Berliner Viertel ist der größte Standort NRW-weit, in den wir investieren“, erklärte Anne-Marie Fuhrer, die neue LEG-Niederlassungsleiterin, den Stadtpolitikern im Sozialausschuss. „Wir packen vor allem die Außenhüllen der Gebäude an“, so Uwe Fischer, Leiter Zentrale Technik. Das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems statt der vorgehängten Waschbetonelemente spare 43 Prozent an Heizenergie ein, alle Fenster, Balkontüren und Flachdächer würden erneuert und die Kellerdecken gedämmt. In die Bäder eingebaute Hybridlüfter reagierten auf Feuchtigkeit helfen so, Schimmelbildung zu vermeiden.