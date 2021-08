Kunst im öffentlichen Raum : Berliner Viertel erhält Kunst für vier Millionen Euro

Über die Rahmen wird Wasser in die Becken eingespeist. Zwischen den Becken sollen Sitzbänke zum Verweilen einladen. Foto: Alicja Kwade

Monheim Die Berliner Künstlerin Alicja Kwade legt ein „blaues Band“ durch die Brandenburger Allee. Das Kunstwerk, das mit dem Element Wasser spielt, soll von den Menschen zur Interaktion genutzt werden.

Alicja Kwade, eine Bildhauerin von internationalem Rang, soll ein Kunstwerk für das Berliner Viertel schaffen. Die Brandenburger Allee soll für etwa 3,9 Millionen Euro in ein „blaues Band“ umgestaltet werden. Die Idee sei bei einem gemeinsamen Stadtrundgang mit der Künstlerin und Katharina Braun, Leiterin der Kunstschule, im Herbst 2020 entstanden, berichtet Bürgermeister Daniel Zimmermann. Für die Brandenburger Allee habe sich die in Berlin lebende Künstlerin spontan sehr interessiert, wohl auch, weil dort zu jeder Tageszeit viele Kinder spielen, vermutet er. „Man merkt unmittelbar, dass das Berliner Viertel ein sehr junger Stadtteil ist.“ Leider biete die derzeitige bauliche Gestaltung der Allee keine Aufenthaltsqualität. „Solch eine Situation ist einfach ein Arbeitsauftrag für jede Künstlerin, die mit ihrem Werk auch soziale Ziele verfolgt“, findet Zimmermann.

Ihr Konzept sieht verschiedene Becken vor, die aus Wasservorhängen befüllt werden. Die Wasserbecken sollen begehbar sein und Kinder zum Spielen einladen, heißt es in der Konzeptbeschreibung. Die mit den Wasserspielen ausgestatteten Enden des Bandes werden durch einen Mittelteil unterbrochen, der als Spielplatz- und Aufenthaltszone gestaltet wird. Als Material will Alicja Kwade sowohl für die Becken als auch für die Rahmen und Sitzflächen besondere Fliesen aus Mexiko verwenden. Mit ihren speziellen, kräftigen, changierenden Blautönen stellen sie eine Reminiszenz an den Rhein dar – ein blaues Band.

In den Wasservorhängen werden je nach Lichtstimmung unterschiedliche Naturphänomene wie Lichtbrechung und Überlagerungseffekte wahrnehmbar, heißt es in dem Konzept. Die Rahmen sollen die Umgebung einfangen und im übertragenen Sinne „Ausschnitte der Welt“ schaffen. Je nach Standpunkt können die künftigen Betrachter die Rahmen dann ineinander verschachtelt und verwinkelt sehen. So könne der Betrachter durch seine Bewegung die Installation selber animieren und dadurch quasi einen eigenen Film produzieren. Die künstlerische Botschaft hinter dem „blauen Band“: Es soll „die Wahrnehmung unserer Umwelt und das Bewusstsein für Zusammenhänge, Kreisläufe und den Umgang mit der Ressource Wasser schärfen“.

Ihm gehe es hierbei nicht darum, darum, Kunst in das Viertel zu bringen, um vermeintlich „armen“, „bildungsfernen“ Menschen etwas Gutes zu tun, betont Zimmermann. „Das Berliner Viertel ist ein junger Stadtteil, der unglaublich reich ist an Kreativität, Träumen und Zusammenhalt.“ Die Künstlerin vertrete eine Generation, der es ein großes Anliegen sei, Kunst für und mit Menschen zu machen. Sie werde für Monheim eine „Soziale Plastik“ in dem Sinne gestalten, dass ihr Werk dazu einlade, von Menschen zum sozialen Austausch und zur Interaktion genutzt zu werden.

Die aus dem polnischen Kattowitz stammende Künstlerin hat unter anderem eine aufsehenerregende Installation auf dem Dach des Metropolitan Museum of Art in New York geschaffen. 2017 war sie auf der 57. Biennale in Venedig vertreten. Vor kurzem war eine Einzelausstellung über ihr Werk in der Langen Foundation zu sehen.