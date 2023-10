Sporthallen-Bau in Monheim Berliner Ring wird für mehr als zwei Wochen gesperrt

Von Donnerstag, 26. Oktober, bis Montag, 30. Oktober, werde auf dem Berliner Ring die Fahrspur in Richtung Vollsperrung zwischen Schöneberger und Tegeler Straße von Tiefladern genutzt, teilt die Stadt weiter mit. Deswegen werde der Verkehr an diesen vier Tagen durch eine Baustellenampel geregelt. „Die Tieflader werden so platziert, dass die Zufahrt zum Parkplatz sowie die Verkehrsinsel an der ungenutzten Bushaltestelle kurz nach der Tegeler Straße frei bleiben.“ Die Baufirma stellt laut Stadt zudem eine Sicherheitsperson, die an der Mittelinsel beim Überqueren der Straße hilft. „Die Stelle wird besonders abgesichert, weil auf der gleichen Fahrbahn von links und von rechts abwechselnd Verkehr kommen wird.“