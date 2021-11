Monheim Greensill-Debakel : Bund der Steuerzahler kritisiert Greensill-Kommunen

Monheim Der Bund der Steuerzahler nimmt die 40 Gemeinden und ihre Eigenbetriebe aufs Korn, die insgesamt 350 Millioenen Euro bei der Privatbank Greensill angelegt haben - trotz fehlender Sicherheiten.

Der Bund der Steuerzahler kritisiert, dass allseits bekannt war, dass Einlagen staatlicher Stellen nicht von der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt sind. Trotzdem hätten die Kommunen rund 350 Millionen Euro der relativ unbekannten Privatbank in Bremen anvertraut, weil sie „Renditen versprach, die über den marktüblichen Konditionen lagen“, heißt es in dem Bericht. „In Zeiten der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB sowie grassierender Strafzinsen war dies offenbar eine allzu große Verlockung für viele Bürgermeister und Kämmerer – trotz rigider Anlagevorschriften für die Kommunen und Warnungen vor der Bank.“

Das böse Erwachen folgte im März 2021: Von einem Tag auf den anderen machte die BaFin die Bank wegen drohender Insolvenz dicht. Seitdem sind viele Millionen Euro an Steuer- und Gebührengeld in Gefahr. „Für die betroffenen Städte sieht es düster aus, weil sie keinen Anspruch auf Rückzahlung haben“, so der Bund der Steuerzahler. Der Verein ist der Meinung, dass der Schaden im Ernstfall von den Verantwortlichen beglichen werden müsse. Dies gilt umso mehr, wenn sich herausstellen sollte, dass gegen geltende Anlagerichtlinien in den Kommunen verstoßen wurde. Das Haushaltsrecht schreibe vor, bei Geldanlagen auf eine ausreichende Sicherheit zu achten.