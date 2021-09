Monheim Bundestagswahl 2021 : Schon 10.700 Monheimer wollen per Brief wählen

Monheim Die Stadt Monhei sucht noch Wahlhelfer, die am 26. September mithelfen, in den Wahllokalen in der Rosa-Parks-Schule Stimmen auszuzählen.

(elm) Rund 30.000 Monheimer können am 26. September ihre Stimme für die künftige Zusammensetzung des Bundestags abgeben. Zehn Tage vor der Wahl ist die Anzahl der Briefwahlanträge bereits sehr hoch: Bei der Bundestagswahl 2017 hatten rund 7.100 Monheimer Bürger per Briefwahl gewählt, in diesem Jahr sind bereits 10.700 Anträge eingegangen. Die Stadt sucht nun nach weiteren Helferinnen und Helfern, die die Auszählung am Sonntag, 26. September, in den Briefwahllokalen unterstützen. Das Wahlehrenamt können Personen übernehmen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Sie müssen am Wahltag volljährig, also mindestens 18 Jahre alt sein. Die Wahlhelfer werden in einem der zehn Briefwahllokale eingesetzt, die alle in der Sekundarschule, am Berliner Ring 5, untergebracht sind. Für ihren Einsatz erhalten sie ein „Erfrischungsgeld“ von 50 Euro. Interessierte können sich im Wahlbüro bei Sabine Brauers unter Telefon 02173 951-327 oder per E-Mail an wahlbuero@monheim.de melden.