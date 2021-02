Monheim bereitet Stadtfest vor : Vereine können sich ab sofort anmelden

Beim letzten Monheimer Stadtfest 2019 hat sich Zelan am Stand der Kunstschule schminken lassen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit einem Hygienekonzept soll in Monheim vom 11. bis 13. Juni unter dem Motto „Gartenzwerg grüßt Gänseliesel“ Stadtfest gefeiert werden.

(og) In der Sonne kühle Getränke genießen, mit der Familie oder Freunden durch die Geschäfte schlendern, auf dem Gänselieselmarkt alte Schätze und auf der Vereinsmeile neue Hobbys entdecken: Nachdem Monheimer im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie auf das Stadtfest verzichten mussten, soll es in diesem Jahr mit einem entsprechenden Hygienekonzept an den Start gehen. Vom 11. bis 13. Juni lädt die Stadt unter dem Motto „Gartenzwerg grüßt Gänseliesel“ zum 11. Monheimer Stadtfest ein.

„Im vergangenen Jahr mussten wir alle auf so vieles verzichten. Jetzt hoffen wir, dass die Situation im Juni ein unbeschwertes Stadtfest für alle zulässt“, gibt sich Bürgermeister Daniel Zimmermann optimistisch. „Dabei planen wir so, dass wir uns in allen Bereichen an eine dann möglicherweise geltende Corona-Schutzverordnung halten können.“

Die Planungen für das Stadtfest dauern mehrere Monate. Unter dem Motto „Gartenzwerg grüßt Gänseliesel“ soll eine Gartenparty mit passenden Spiel-, Spaß- und Aktionsangeboten gefeiert werden. Dazu werden die klassischen Stadtfestelemente wie Gänseliesellauf und -markt, Vereinsmeile und Rathaus-Rallye geplant. „Wenn wir im Sommer gemeinsam feiern wollen, müssen die verschiedenen Programmpunkte jetzt vorbereitet werden“, erklärt Citymanagerin Laura Heffinger.