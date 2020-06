Monheim Flüchtlingshilfe : Flüchtlinge brauchen mehr Therapien

Frank Nickel vom SKFM betreut auch die Flüchtlinge, die noch in der Unterkunft an der Bregenzer Strasse leben. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Beratungscentrum gibt es nur eine Mitarbeiterin, die über genügend arabische Sprachkentnisse verfügt, dass sie eine Gesprächstherapie für traumatisierte Flüchtlinge anbieten kann.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Die Corona-Krise hat ein Thema völlig aus den Schlagzeilen verdrängt, das vor fünf Jahre das Land vor große Herausforderungen stellte. Noch heute sind in der Stadt Monheim vor allem das Beratungscentrum und der SKFM damit befasst, die fast 700 zugewiesenen Asylbewerber zu integrieren. Das Beratungscentrum, das sich primär um die Arbeitsmarktintegration seiner Klienten kümmern soll, konnte für 2019 35 Vermittlungen in Voll- oder Teilzeitjobs und sechs in Ausbildungen verbuchen. „Beim Jobcoaching müssen wir Fragen klären wie: Welche Sprachkenntnisse sind verfügbar? Liegen berufliche Erfahrungen, etwa ein Studium oder eine Ausbildung vor? Gibt es übersetzte Dokumente darüber und sind die Abschlüsse in Deutschland anerkannt?“, berichtete Geschäftsführerin Claudia Porysiak im Integrationsrat. Sehr viel Energie müsse auch auf die Suche nach geeigneten Arbeitgebern verwendet werden. „Wir versuchen persönliche Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern aufzubauen. Denn wie so vieles klappt die Vermittlung oft nur über Vitamin B.“

Auch wenn die traumatischen Erfahrungen von Flucht und Krieg schon Jahre zurückliegen, steige der Bedarf nach psychosozialer Beratung. „Diese Erlebnisse ruhen oft lang und können dann durch Kleinigkeiten im Alltag und durch schulische und berufliche Situationen getriggert werden“, so Porysiak. Das Beratungscentrum verfüge selber nur über eine Mitarbeiterin, die die erforderlichen Sprachkenntnisse mitbringe, um mit den Menschen mit entsprechendem psychologischem Tiefgang über Gewalterfahrungen und Kriegserlebnisse reden zu können. Die Mitarbeiterin gerate zunehmend an ihre eigenen psychischen Belastungsgrenzen.

Info Nur noch 2,5 Stellen für Flüchtlingshilfe Momentan fährt der SKFM nur eine Notberatung. Ein solcher Notfall liegt etwa vor, wenn das Jobcenter die Mitwirkungspflicht anmahnt, weil sonst Kürzungen drohen. Alle Angebote, die von Ehrenamtlern organisiert werden, wie die Sprachbar, die Lernzeit oder die Fahrradwerkstatt, ruhen derzeit, weil die Helfer oft im Risikoalter sind. Ab Januar 2021 soll der Personalumfang auf 2,5 Stellen gekürzt werden, weil die Zahlen massiv zurückgegangen sind. Die Betroffenen sollen sukzessive in die üblichen Regelsystem überführt werden.

Der dritte große Arbeitsbereich ist die asyl- und aufenthaltsrechtiche Beratung, etwa zum Familiennachzug. Die Stadt Monheim finanziere einen Fachanwalt. Durch die 2018 geänderte Gesetzeslage sieht sich das Beratungscentrum mit einer neue Herausforderung konfrontiert: Es geht um die etwa 170 nur geduldeten Flüchtlinge. Etwa 100 davon sind nunmehr gezwungen, bei der Klärung ihrer Identität mitzuwirken. Sie müssen sich bei den Botschaften ihrer Herkunftsländer Pässe oder Ersatzpapiere besorgen, die ihre Identität nachweisen. Andernfalls drohen ihnen Leistungskürzungen, Beschäftigungsverbot und Wohnsitzauflagen. Das Dilemma: „Wenn sie sich Papiere beschaffen, müssen sie damit rechnen, abgeschoben zu werden“, so Porysiak.

Auch der Bedarf an psychosozialer Beratung ist während des Lock-downs gestiegen, weil in den oft beengten Wohnverhältnissen das Konfliktpotenzial steigt. „Das Geld reicht nicht, weil die Kinder nicht mehr in Kita und Schule verpflegt werden, einige haben auch ihren Job verloren, weil der Niedriglohnsektor am ehesten von Kürzungen betroffen ist“, so Porysiak. Da entstehe ein Aggressionspotenzial, das schwer zu bändigen sei.

Als Scout nimmt Frank Nickel vom SKFM vor allem neu zugewiesene Menschen an die Hand, um sie durch den Behördendschungel zu führen. So verbirgt sich hinter dem Arbeitsfeld „allgemeine soziale Beratung“ vor allem Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen beim Jobcenter, bei der Familienkasse, für die Verlängerung von Aufenthalten, bei der Wohnungssuche und der Übernahme von Wohnungen. Vorrangiges Ziel sei zwar, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, allerdings würden die Verhältnisse mit zunehmender Aufenthaltsdauer eher komplexer und für die Betroffenen noch schwerer zu durchschauen, weil oft die Mitglieder einer Familie in verschiedenen Leistungsbezügen seien.

Die intensive sozialpädagogische Betreuung ist allerdings rückläufig, weil kaum noch Flüchtlinge zugewiesen werden. Die wenigen, die ankommen, reisten über einen Sonderbeschuss per Visum (für drei Monate) ein und würden direkt dem SGB II zugeführt, weil sie völlig mittellos seien.

Im Jahre 2019 ging es bei 78 Prozent der 1279 Beratungen des SKFM um Sozial-Leistungen, in 32 Prozent der Fälle um Wohnungs- und in 25 Prozent der Fälle um Bildungsfragen. Wohnungsfragen werden vor allem dann akut, wenn Umzüge anstehen. Das sei demnächst der Fall, wenn die Anlage an der Bregenzer Straße geschlossen wird, so Nickel.