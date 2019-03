Hingehen: Baumberg lacht – und hilft in Indien

Sie sind am Mittwoch in Baumberg am Start: Lioba Albus alias Mia Mittelkötter (r.) greift auf satirische Weise Alltagssituationen auf. Bei Sia Korthaus (l.) dreht sich im Programm „Lust auf Laster“ alles um die Verlockungen des Lebens. Ihre Bühnenkollegin Maria Vollmer wiederum fragt: Was fängt eine Frau mit dem Leben an, wenn sie nicht mehr als Teenager durchgeht, bis zur Rente aber noch eine Weile durchhalten muss? Frank Sauer (l.) bietet preisgekrönte Kabarettprogramme, die nicht mehr und nicht weniger sein wollen als anspruchsvolle Unterhaltung mit bodenbebendem Lustizitätslevel. Gregor Pallast will das Zeitgeschehen sowohl verständlich als auch schmackhaft machen. Und Ozan & Tunç runden das Ganze mit Immigranten-Comedy ab. Foto: RP/Veranstalter