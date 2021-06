Öffentliche Kunst : Diese Kunst soll Monheims Mitte zieren

Monheim Vier Millionen Euro gibt die Stadttochter Einkaufszentren für Werke von Tony Cragg, Mischa Kuball und Jeppe Hein aus. Sie werden an Busbahnhof, Chaussee und am Eierplatz aufgestellt.

Am Anfang der neuen Kunstachse werden künftig drei zusammengehörende Bronze-Skulpturen des Bildhauers Tony Cragg (*1949 in Liverpool) stehen. Durch den dynamischen Wechsel von Richtung und Volumen der Skulpturen scheint es, als wären die Säulen in Bewegung – „genau so, wie die Stadt Monheim“, findet Cragg. „Drei tanzende Säulen“ wird zwischen Busbahnhof und dem Monheimer Tor platziert.

Die zweite künstlerische Position wird Mischa Kuball (*1959 in Düsseldorf) erschaffen. Sein Werk „Monheim Cubes“ wird Klang und Licht miteinander kombinieren und aus zwei Kuben bestehen. Es soll auf dem neuen Boulevard, der künftig den Busbahnhof mit dem Eierplatz verbindet, installiert werden. Einer der Kuben wird fünf Meter in die Höhe ragen – ein 3D-Würfel, der aus einer Metallkonstruktion mit LED-Ummantelung geformt wird. Der zweite Kubus wird so wirken, als sei er im Boden versenkt. Die Klanginstallation wird in Kooperation mit der Monheim Triennale und dem Klangkunst Festival entstehen. Die Konstruktion in der Stadtmitte will die Stadt um einem dritten Kubus ergänzen. Er wird in drei Fragmente zerlegt sein, die an den drei großen Eingängen zur Innenstadt aufgebaut werden. „Erst in der Mitte werden sich die einzelnen Fragmente dann quasi zu einem ganzen Kubus zusammenfügen – dort, wo sich die Menschen treffen“, sagt Bürgermeister Daniel Zimmermann.