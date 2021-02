Monheimer Tor : Bekleidungshaus Sinn zieht ins Monheimer Tor

Monheim Während die Abrissarbeiten am alten Rathauscenter noch laufen, wird schon an den Plänen für den Umbau des Monheimer Tores gearbeitet. Jetzt habe einer der zukünftigen Hauptmieter unterschrieben, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit: das Bekleidungshaus Sinn.

Während die Abrissarbeiten am alten Rathauscenter noch laufen, wird schon an den Plänen für den Umbau des Monheimer Tores gearbeitet. Jetzt habe einer der zukünftigen Hauptmieter unterschrieben, teilt Stadtsprecher Thomas Spekowius mit. Thomas Altenscheidt, Geschäftsführer der Sinn-Gruppe, und Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren GmbH, unterzeichneten den Mietvertrag über eine rund 3000 Quadratmeter große Fläche. Darauf wird die Sinn GmbH (bis 2018 Sinn-Leffers) unter ihrer Bekleidungshaus-Firmierung „Das macht Sinn“ ab 2024 in Monheim ihr Sortiment anbieten. Sinn setze dabei auf Markenkleidung und nicht auf ein großes Eigenlabel-Sortiment.

Dass die Stadt Monheim die Gestaltung ihrer Innenstadt über die eigenen Tochtergesellschaften selbst in die Hand genommen hat, nennt Sinn-Sprecher Friedrich-Wilhelm Göbel „ein Privileg“ und „eine fantastische Chance“ zugleich. Er sei davon überzeugt, dass die Menschen in Zukunft viel weniger in die umliegenden Großstädte fahren werden – wenn das Angebot vor Ort stimme. „Die in Monheim angebotenen Markensortimente werden wir auf die lokale Nachfrage anpassen“, verspricht Susanne Straus, Einkaufschefin der Sinn-Gruppe. Die Zukunft des Modeeinzelhandels läge in der intelligenten Zusammenführung des stationären Handels und den Möglichkeiten der digitalen Welt, etwa durch Kunden-Apps und freies W-Lan in allen Filialen.