Monheim : Badewannen flitzen durch die Altstadt

MONHEIM In eine außergewöhnliche Rennstrecke hat sich am Samstag die Turmstraße verwandelt: Am beliebten Badewannenrennen der Marienburg-Garde durch die Altstadt nahmen 14 Teams teil.

Dann geht es plötzlich ganz schnell und die ersten beiden Kontrahenten werden an die Startlinie gebeten: Die Basketballgemeinschaft Monheim legt gegen das erste Peto-Team vor: Am Ende der Turmstraße wird gespielt: Zunächst müssen die Fahrer Bälle in einen mit Wasser gefüllten Behälter werfen, den sich ein Mitspieler auf den Kopf schnallt, die zweite Station ist ein heißer Draht. Natürlich legen die Basketballer beim Korb-Spiel eine gute Figur hin und beweisen ebenso starke Nerven am heißen Draht, so dass sie mit Vorsprung zurück düsen. Dann treten die Rheinstürmerinnen gegen die Fußballerinnen an. „Das erste Damen-Duell“, kommentiert Bernd Meyers. Den besseren Start legen die Ballkünstlerinnen hin, inklusive Wannenrempler. Doch die Spiele machen den Mädels zu schaffen, so dass am Ende die Rheinstürmerinnen vor ihnen ins Ziel fahren. Nach fünf weiteren Rennen ist die Vorrunde vorbei, die Zwischenrunde schließt sich an, dann das Finale. Zum Glück, denken sich die Zuschauer, die es langsam nicht mehr in der brühenden Hitze aushalten. Am Ende eines heißen Wettrennens setzen sich tatsächlich die Frohnhof-Flizzer durch, gefolgt von den Altstadtfunken und den Mega-Stars.