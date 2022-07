Monheim : Auch zwei Deutsche unter den besten Gitarristen

Die Jury schaute sich in der Monheimer Musikschule alle Video-Beiträge gemeinsam an und fällte ihr Urteil. Foto: Jörg Sommerfeld

Monheim (elm) Die Gewinnerinnen und Gewinner des 12. Segovia-Jugendwettbewerbs des Europäischen Gitarrenlehrerverbandes, der alle zwei Jahre in Monheim am Rhein stattfindet, stehen fest. Mit Benjamin Ojstersek und Matteo Hornig sind auch zwei deutsche Preisträger dabei.

Die ersten Plätze belegen Teilnehmer aus der Volksrepublik China: Ran Zhuo (unter 14 Jahren), Ruting Liu und Chenyu Si in den beiden höheren Altersgruppen bis 19 Jahren. Der internationale Wettbewerb findet alle zwei Jahre in Monheim statt, Coronabedingt zum zweiten Mal ausschließlich online, federführend organisiert vom stellvertretenden Musikschulleiter Georg Thomanek. In diesem Jahr traf sich die Jury in Monheim, um sich die eingereichten Video-Beiträge gemeinsam anzuschauen und sie auszuwerten.