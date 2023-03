Workshop in Baumberg Beim Maskenbau zu sich selber finden

Die Arbeit mit den Masken nämlich, erklärt Theaterpädagoge und Maskenbauer Tobias Reichelt sodann, Leiter des Workshops, helfe in verschiedenen Konstellationen nicht nur dabei, sich kreativ auszutoben, sondern vor allem, sich selbst neu wahrzunehmen und sich zu öffnen. „Deswegen eignet sich dieser Kurs auch sehr gut in der Arbeit mit Kindern, Inhaftierten, Langzeitarbeitslosen oder HIV-Infizierten.“ Er ist Dozent an der Akademie Off-Theater NRW in Neuss und bietet seit zehn Jahren solche Workshops an. Erstmals kam Reichelt dafür nach Monheim.