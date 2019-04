Monheim : In Baumberg sind am Sonntag die Cowboys los

In Baumberg sind am Sonntag die Cowboys los

Monheim Die Baustelle ist längst weg, aber die Stadt will auf der Baumberger Hauptstraße wieder ein Fest feiern.

Für Sonntag hat das städtische Citymanagement in Zusammenarbeit mit den ansässigen Händlern, Dienstleistern und Gastronomen ein buntes Programm zusammengestellt, mit dem die neu gestalteten Flächen zwischen Deich- und Schwanenstraße belebt werden sollen.

Von 11 bis 18 Uhr gibt es Auftritte verschiedener Bands und lokaler Vereine, Spiel-, Spaß- und Bastelaktionen für Kinder und kulinarische Angebote der örtlichen Gastronomen – von Burritos und Pulled-Pork-Burger über Schwenkbraten, Gyros, Flammkuchen und asiatische Köstlichkeiten bis zu Kuchen, Eis und Aperol. Auf der Bühne stehen unter anderem Mainstream, Ton-3 mit Pop- und Rock-Chansons und die Rockabilly-Gruppe Ben Wild and the Wild Band mit rockigen Hits aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Zeitgleich ist auf der Straße die Dixieland-Walking-Band The Juggets Jazzband unterwegs.