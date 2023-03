Monheim Medien-Erziehung Wo der Saurier über die Tischplatte läuft

Für die Beobachterin fortgeschrittenen Alters ist der Stickcomputer, der nur mit entsprechendem Führerschein in der Bibliothek genutzt werden darf, ein noch einigermaßen verständliches elektronisches Gerät. Er stickt nach App-Aktivierung Schmetterlinge, Blumen, Umrandungen, Schriftzüge, lässt Geübteren die Möglichkeit, Motive auf einem Display zusammenzufügen und dann per Nadel und Faden zu realisieren. Selbst Löcher in der Jeans könne man so überdecken, sagt Margit Fuß von der Bibliothek, die auch Kurse für Erwachsene und junge Erwachsene in der Kunstschule anbietet.